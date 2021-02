Derfor forlader Inger Støjberg Venstre

Inger Støjberg melder sig ud af Venstre og fortsætter som løsgænger i Folketinget. Det siger hun til Skive Folkeblad.

- Jeg må erkende, at jeg ikke har fået et ben til jorden i det Venstre, som Jakob Ellemann-Jensen og den nuværende Venstre-ledelse på Christiansborg står for. Jeg mener, at Venstres ledelse med Jakob Ellemann i spidsen i høj fart er på vej væk fra de værdier, som jeg altid har kæmpet for, og som jeg også mener, at Venstre indtil nu har stået for, siger Inger Støjberg i et stort interview med avisen torsdag.

Hun siger samtidig, at det at blive løsgænger er den bedste måde, hun fortsat kan kæmpe for sine egne værdier på.

I interviewet med Skive Folkeblad siger Støjberg, at hun ikke har tiltro til, at Ellemann-Jensen kan blive statsminister. Og at partiets udlændingepolitik ikke er stram nok.

Sidstnævnte kommentar kommer, dagen efter at Venstre præsenterede partiets nye udlændingeudspil.

- Vi står ved begyndelsen til en indvandringsbølge. Og den erkendelse mangler Venstres ledelse. Hvis Venstre igen skal være et stort parti og igen have statsministerposten, så kræver det en stram og troværdig udlændingepolitik.

- Jeg tror ikke længere, at vi kommer dertil med Jakob Ellemann-Jensen som formand. Jeg tror ikke, han bliver statsminister, siger Støjberg.

Med udmeldelsen har Venstre mistet partiets to største stemmeslugere fra folketingsvalget i 2019. 1. Januar annoncerede tidligere V-formand og eksstatsminister Lars Løkke Rasmussen sit farvel til Venstre.

I slutningen af 2020 tegnede vi et portræt af Inger Støjberg, for mens hun mistede venner i Venstretoppen, fik hun stigende støtte andre steder fra.

