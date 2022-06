Iværksætter-Gry gik i hjerterne på nogle "kolde mænd"

Hun var taget til Bruxelles for at dyste om hæder, iværksætterpris og en pæn pengepræmie. Hun tog derfra med 7500 euro, en flot andenplads og en kæmpe oplevelse.

Men når 27-årige Gry Larsen, indehaver og direktør i den socialøkonomiske virksomhed Pakkeriet i Hadsund, fortæller om et par hektiske dage i EU-hovedstaden, deler hun et bestemt indtryk:

- Allerede da vi kørte fra lufthavnen til hotellet, bemærkede vi de mange hjemløse på gaderne. Vi så en far med to små børn, der boede på gaden. Det troede jeg ikke var virkeligheden i en europæisk storby som Bruxelles, fortæller Gry Larsen.

Hun var i Bruxelles for at deltage i finalen om en iværksætterprisen, som det amerikanske handelskammer, AmCham EU, stod bag. Før prisoverrækkelsen og aftenens gallafest i EU-Kommissionen præsenterede hun sin virksomhed for dommerpanelet, der blandt andet bestod af præsidenterne for selskaber som Goodyear og UPS samt repræsentanter fra EU-Kommissionen.

Gry Larsen (nummer tre fra venstre) til prisoverrækkelsen i Bruxelles. Privatfoto

- Jeg kunne ikke lade være med at fortælle om mine tanker om de hjemløse. Bagefter sagde dommerne "Tillykke med, at du har rørt hjerterne på så kolde nogle mænd", beretter Gry Larsen.

Årets konkurrence var dedikeret til kvindelige iværksættere, og Gry Larsen var i finalen sammen med en kvinde fra Sverige og en kvinde fra Litauen. Den svenske pige vandt førstepladsen, mens Gry fra Hadsund blev nummer to.

- Men dommerpanelet sagde, at de betragtede os alle som vindere, og derfor modtog vi samme pengepræmie på 7500 euro, fortæller Gry Larsen.

Alle tre finalister får også et mentorforløb hos organisationen AmCham EU, der står for det amerikanske handelskammers arbejde i EU.

30 ansatte

Den 27-årige iværksætter og mor til tre fra Hadsund startede Pakkeriet i begyndelsen af 2021, mens hun stadig studerende til handelsøkonom i Randers.

Pakkeriet ansætter mennesker, som på grund af handicap, sygdom eller andre problemer har svært ved at finde job på det ordinære arbejdsmarkedet. Pakkeriet løser blandt andet pakkeopgaver for lokale virksomheder og har i dag 30 mennesker på lønningslisten.

Den unge direktør kender selv til at slås med livets udfordringer. Hun lider af en gigtsygdom og er ordblind.

For et år siden blev Gry Larsen danmarksmester i entreprenørskab for studerende - en titel der blev uddelt af Dansk Erhverv og Fonden for Entreprenørskab. Arkivfoto: Torben Hansen

Gry Larsen kvalificerede sig til finalen i Bruxelles, efter at hun for et år siden blev kåret som danmarksmester i entreprenørskab for studerende - en titel der blev uddelt af Dansk Erhverv og Fonden for Entreprenørskab. Den danske iværksætterpris kastede 50.000 kroner af sig.