Ja til nyt fjordnært boligområde trods bekymring for trafikalt bøvl

Ny Blaakilde blev kaldt visionært og et projekt, som vil gøre Hobro mere attraktiv. Men trafikken volder problemer. Byrådet i Mariagerfjord Kommune var torsdag aften samlet til møde i loungen på DS Arena i Hobro, hvor de skød sagen i mål. De plejer at mødes på Hadsund Rådhus, men her kunne corona-kravene til afstand ikke overholdes. Foto: Claus Søndberg