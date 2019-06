Jem & fix i Hobro flytter til ny butik

HOBRO: Butikskæden jem & fix i Hobro skifter inden længe lokalerne på Søndre Ringvej ud med nye lokaler.

Investeringsselskabet Mads Møller Hansen A/S bygger en ny jem & fix-butik på 1.000 kvadratmeter på Drejøvej i Hobro.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Byggeriet bliver i to etager med butik i stuen og velfærdsfaciliteter på 1. sal. Desuden etableres der en varegård udenfor butikken.

- Jem & fix i Hobro er trængte i deres nuværende lokaler, så det er en oplagt beslutning at flytte til større lokaler.

- Placeringen på Drejøvej er nøje udvalgt og giver kunderne meget bedre tilkørsels- og parkeringsforhold. De nye forhold kan forhåbentligt også tiltrække flere handlende, siger Mads Møller Hansen.

PRO Developments A/S har skabt kontakten, der er grundlaget for aftalen mellem jem & fix og Mads Møller Hansen A/S og dermed har banet vejen for det nye byggeri, som DS Flexhal opfører i totalentreprise.

Bygningen opføres med bærende betonelementer, som leveres af DS Elcobyg, stålspær, som leveres af DS Stålkonstruktion og DS Flexhal er arkitekt og ingeniør på projektet, så byggeriet bliver i ”familien DS”.

- Jem & fix har et byggeprogram for alle deres butikker i Danmark med tre forskellige butiksstandardstørrelser samt en liste af faste underleverandører.

- På dette projekt arbejder vi sammen med flere forskellige leverandører både fra jem & fix’s egen leverandørliste samt flere lokale firmaer, siger projektleder Rasmus Bertelsen fra DS Flexhal.

Der bliver i alt 200 kvadratmeter overdækket udstillings- og varegård.

Udvendigt anlægges der 3.540 kvadratmeter belægning, hvilket giver gode forhold til parkering samt af- og pålæsning af varer.

Byggeriet afleveres medio september i år.