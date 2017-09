Jens Hammer Sørensen stopper i Hobro IK

FODBOLD: Jens Hammer Sørensen har været indbegrebet af Hobro IK, men nu har han fremover valgt at satse fuldtid på jobbet som skolelærer på Randers Realskole.

Derfor tager han afsked med jobbet som sportschef i Hobro IK.

Det oplyser han i en video på Randers Realskoles Facebook-side.

Han vil fortsætte i Hobro IK som konsulent i en overgangsperiode, inden han forlader klubben.

- Jeg ved ikke om det er nogen nyhed. Jeg har haft muligheden for at komme på fuld tid i fodbold, og det har der været sådan lidt snak om også blandt forældrene i min 5b. Jeg ser mig selv først og fremmest som skolelærer. Det er det jeg har valgt, at jeg ser mig selv først og fremmest som skolelærer, siger han bl.a. i videoen.

- Det er jo ikke sådan, at jeg slipper Hobro 100 procent lige nu og her. Jeg vil være deroppe et stykke tid endnu. Det er vigtigt for mig, at man har nogle ting ved siden af fodbolden som gør at man får et helt og fuldt liv, og det ligger dybt i mig. Folk har spurgt mig: Hvordan kan du have to jobs? Jeg har aldrig set det som to jobs. Fodbold har først og fremmest været en fritidsaktivitet for mig. Det er bare for at sige det helt som det er, siger Jens Hammer Sørensen.

Du kan se mere i videoen herunder fra Randers Realskoles Facebook-side.