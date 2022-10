Jeppe hylder sin læreplads - men han er også selv noget særligt

HADSUND: 20-årige Jeppe Thiel-Nielsen er vild med sin læreplads, Jyndbjerg Møbelsnedkeri i Hadsund. Begejstringen går begge veje, for virksomheden har udlært en maskinsnedker, der kan mere end det sædvanlige.

Virksomheden, der er drevet af ægteparret Lene Nissen og Jonny Skov, blev i 2016 kåret som Årets læreplads i Danmark, så fabrikken har allerede vist, at den kan noget med lærlinge.

Nu er snedkeriet igen i finalen til at vinde prisen. Indstillingen er lavet af Jeppe Thiel-Nielsen.

2. november rejser alle tre til København for at deltage i festen, hvor vinderen blandt tre finalister afsløres.

Alle landets erhvervsskoler og -gymnasier kårer en lokal vinder efter forslag fra deres elever. Jeppe Thiel-Nielsen går på Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasium i Herning, som har hædret Jyndbjerg Møbelsnedkeri. Hadsund-virksomheden er desuden udpeget til landsfinalen med kun tre deltagere.

Jonny Skov og Lene Nissen er glad for deres lærling, Jeppe Thiel-Nielsen, og begejstringen er gensidig. Foto: Bo Lehm

Ansvar til lærlingen

- De gør noget helt særligt for os lærlinge. Her går du ikke med fejebakken. Du får lov at præge arbejdsopgaverne og får ansvar. Fagligheden er ekstremt høj, og jeg har fået utrolig meget viden, forklarer Jeppe Thiel-Nielsen.

Jyndbjerg Møbelsnedkeri med 10 ansatte er underleverandør til møbelindustriens superliga. F.eks. Skagerak, We Do Wood og Le Klint. Derfor produceres træprodukter i høj kvalitet.

- Det er megafedt at give et skulderklap tilbage Jyndbjerg efter alt det, de har givet mig, siger Jeppe Thiel-Nielsen.

Jyndbjerg og lærlingen Jyndbjerg Møbelsnedkeri ApS er ejet og drives af Jonny Skov og Lene Nissen.

Fabrikken er grundlagt for 11 år siden på en ejendom ved Bjerringbro. I 2021 flyttede virksomheden til Mariagervej 3 i Hadsund Syd.

Jyndbjerg er underleverandør til møbelindustrien med fokus på produkter i den kvalitetsmæssige høje ende. Kunderne er blandt andre Skagerak (tidligere Trip Trap), We Do Wood og Le Klint.

Jeppe Thiel-Nielsen er 20 år og fra Ans mellem Silkeborg og Viborg.

Han har netop afsluttet sin uddannelse som EUX-maskinsnedker fra Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasium i Herning. Han har været i lære hos Jyndbjerg.

Han fik 12 til svendeprøven og modtog som ekstra hæder en bronzemedalje.

Tidligere i år fik han en tredjeplads ved DM i Skills for håndværkerlærlinge. VIS MERE

Han blev færdig med uddannelsen for tre uger siden og er nu ansat som svend hos Jyndbjerg.

Man skal ikke samtale længe med den unge maskinsnedker for at fornemme en håndværker med ambitioner og en særlig kærlighed til faget.

- Jeppe er utrolig målrettet. Han gør aldrig noget halvt, han er perfektionist, og så er han virkelig en behagelig og velopdragen ung mand, roser arbejdsgiver Lene Nissen.

Jeppe Thiel-Nielsen har altid elsket at arbejde med træ og fik en drejebænk i konfirmationsgave. Foto: Bo Lehm

Hun og ægtefællen mødte Jeppe Thiel-Nissen første gang for fem år siden, da han som folkeskoleelev i 8. klasse mødte op på fabrikken for at ansøge om at komme i skolepraktik i en uge.

- Han medbragte en otte sider lang ansøgning med referencer og eksempler på sine evner.

Da han gik, afleverede han en kuglepen i træ, som han selv havde drejet.

- Den kunne vi bruge til at skrive under med, hvis vi sagde ja til at tage ham i praktik, smiler Lene Nissen.

Svendestykke på udstilling

Den 15-årige knægt kom naturligvis i praktik, siden fik han job som arbejdsdreng, og i 2018 begyndte han i lære som maskinsnedker.

Ved svendeprøven for nylig scorede han topkarakteren 12, der blev krydret med en bronzemedalje.

Til prøven præsenterede han sit eget skrivebord, der kan samles uden brug af værktøj. Møblet er nu indstillet til prisen Danmarks bedste svendeprøve. Senere skal bordet udstilles på kunst- og designmuseet Trapholt i Kolding.

Jeppe Thiel-Nielsen deltog i DM i Skills i fjor og er udtaget til mesterskabet i 2023. Foto: Bo Lehm

Tidligere i år deltog Jeppe Thiel-Nielsen i DM i Skills, hvor landets ypperste håndværkerlærlinge dyster. Jyndbjergs lærling vandt en tredjeplads. Han er også udtaget til DM i Skills i 2023.

Han fortæller, at han altid har arbejdet med træ. I konfirmationsgave fik han en drejebænk.

- Jeg har altid haft et værksted og snittet i en pind. Det hænger nok sammen med, at jeg er ordblind og havde en lidt hård start i folkeskolen. Men i de kreative fag kunne jeg være med.

Værelse i kælderen

Forholdet mellem lærling og arbejdsgiver er tæt. Faktisk bor Jeppe Thiel-Nielsen i perioder hos Lene Nissen og Jonny Skov i deres hjem i Hadsund. Han har et værelse i kælderen.

- For os er lærlinge ikke bare billig arbejdskraft. Vi har pligt til at uddanne unge, hvis erhvervet skal overleve. I en virksomhed som vores kan lærlinge lave mange sjove ting. De lærer alle fagets tekniker, og vi har mulighed for virkelig at rykke dem fagligt, siger Jonny Skov.

- Vi har pligt til at uddanne unge, hvis erhvervet skal overleve, siger Jonny Skov. Foto: Bo Lehm

Jeppe Thiel-Nielsen ved endnu ikke, hvor længe han bliver som svend hos Jyndbjerg. På skolen i Herning tog han EUX-linjen og har kombineret håndværkerfaget med en studentereksamen. Det giver adgang til videregående uddannelser.

- Jeg er megaglad for at være hos Jyndbjerg, men jeg overvejer at læse til diplomingeniør i integreret design. Så kan jeg snakke med om hele produktionen. Det vil også være godt for mig, hvis jeg vil have en lederstilling eller måske være selvstændig, fortæller han.

Jonny Skov bryder ind:

- Bare du er klar til at overtage Jyndbjerg om 10-12 år!