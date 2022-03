Jette er særligt sensitiv: - Vi har brug for at tale med nogen og få vores følelser ud

HOBRO:"Du kommer nu ind i en stress-fri zone".

Budskabet hænger i en plastiklomme på døren ind til lokalet. Indenfor er gulvet dækket af yogamåtter. Væggene er beklædt med såkaldte englemalerier. Det er her, at et nyt netværk kaldet "Klub Lys-buen", som henvender sig til særligt sensitive, holder til.

Initiativtageren er Jette Mortensen, som selv er særligt sensitiv. Hun fortæller, at særligt sensitive mennesker opfanger flere ting end andre og fornemmer stemninger meget tydeligt.

- Vi har et større følelsesliv, det vil sige, at vi har brug for at tale med nogen og få vores følelser ud, for ellers kan man næsten blive dårlig af at gå med alt det, der hober sig op inden i, fortæller hun og fortsætter:

- Jeg havde længe søgt efter at have nogle at dele de her oplevelser med, noget man måske ikke kan snakke om med dem, som ikke er sensitive.

Hun oplever selv, at der mangler tilbud til folk, der er særligt sensitive.

- Der mangler et sted, hvor de kan gå hen og føle sig trygge, og hvor de kan tale det sprog og om de følelser.

Netværket holder til på Lupinvej 5 i Hobro. Foto: Claus Søndberg

Til daglig driver Jette Mortensen sin egen coaching- og terapeutpraksis Tanke-Feltet, og det var i forbindelse med hendes arbejde, at idéen opstod.

- Jeg holdt lidt foredrag, da jeg startede et nyt forløb møntet på særligt sensitive. I den forbindelse søgte jeg efter, hvem der kunne have interesse i at være med til at lave en styregruppe, siger hun og fortsætter:

- Så var der fire personer i mit netværk, der godt kunne se sig selv i det.

Til at starte med vil netværket tilbyde månedlige arrangementer som foredrag og workshops. Medlemmerne betaler et kontingent og får så adgang til begivenhederne . Udover Jette Mortensen bliver netværket drevet af en gruppe af frivillige.

Det første arrangement løb af stablen den 31. januar, hvor der blev holdt et foredrag om fejlbehandling i psykiatrien. Der er planlagt arrangementer frem til sommer.

Hjælp til sensitive De penge, som netværket får samlet sammen gennem medlemskontingenter, skal blandt andet gå til at understøtte særligt sensitive, som gerne vil have hjælp, men som ikke selv har råd til eksempelvis terapi. Det er også muligt at donere penge til netværket, ligesom der vil blive søgt fonde. Der er desuden indgået en aftale med smykkefirmaet Bangs Krystal Smykker om, at der vil blive doneret et beløb, når der bliver købt et smykke. VIS MERE