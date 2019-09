Joints afsløret inden fodboldkamp i Hobro

HOBRO:Inden fodboldkampen mellem Hobro IF og FCK søndag eftermiddag blev en 23-årig mand fra København afsløret med en joint på stadionområdet, som blev konfiskeret. Kort tid efter fik en anden 23-årig mand fra Langå konfiskeret to joint i stadionområdet. Begge vil nu blive sigtet for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.