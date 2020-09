Jubelbudget: Brænder 36 millioner af på cykelstier og sænker skatten

MARIAGERFJORD:For to år siden skulle der skæres 123 millioner kroner, og sparekniven snittede i service og investering, samtidig med, at skatten gik op.

Nu er sort blevet til hvidt og trængsler til jubel i Mariagerfjord Kommune. Torsdag meddelte alle byrådets partier, at de er enige om næste års budget.

Kernen i aftalen er, at der ikke skal spares nogen steder. Faktisk bliver der lidt flere penge til både børn, ældre og kulturlivet. Samtidig skruer byrådet vældigt op for anlægsbudgettet, der stiger til langt over 100 millioner kroner.

Pengene går til blandt andet cykelstier og en virkeliggørelse af visionen om en cykelsti hele vejen rundt om Mariager Fjord. I forvejen var der sat millioner af til drømmen, og med ekstra 24 millioner de næste fire år, spenderer fjordkommunen 36 millioner på nye cykelstier.

Byrådet sætter også penge af til udvikling af vikingeborgen Fyrkat, til medfinansiering af et nationalt cykelcenter, ”Alt på Hjul”, i Hobro og til flere badebroer og stier ved Mariager Fjord.

I den daglige drift skrues f.eks. op i teknisk forvaltning, hvor der ansættes flere folk til at få fart på byggesagsbehandlingen.

Nogle af de tidligere planlagte besparelser på skoler og kultur aflyses, og der skrues op for den forbyggende indsats for børn og unge.

Alle gaverne suppleres med en gennemsnitlig tusindlap om året til kommunens husstande. Skatten får nemlig et hak ned med 0,2 procent, hvilket svarer nøjagtig til den skattestigning, man vedtog i rædselsåret 2018.

Selv om der bruges flere penge og investeres mere, kommer Mariagerfjord Kommune ud med et stærkt resultat, hvor der er plus på bundlinjen, og hvor der kan afvikles gæld og lægges nogle millioner i kassen.

For godt til at være sandt? Velkommen til den nye kommunale virkelighed efter den udligningsreform, som Folketinget vedtog tidligere i år. Den tager millioner fra de rige kommuner og giver til landets fattige kommuner.

For Mariagerfjord Kommunes vedkommende giver reformen og årets økonomiaftale mellem regering og kommuner i omegnen af 70 millioner kroner.

Så borgere og byråd kan passende sige tak til landsmænd i f.eks. den stenrige Gentofte Kommune, som er blevet tvunget til at slippe endnu flere slanter. Nogle vil nok holde igen med takketaler og konstatere, at det bare var på tide, at der blev skabt en ny økonomisk balance kommunerne imellem.