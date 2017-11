Justesen: En befrielse at spille igen

FODBOLD: For første gang i tre måneder fik Mads Justesen minutter på banen hos Hobro IK, da det mandag blev 2-2 i en reserveholdskamp mod Randers FC.

Siden august har anføreren været frustreret og uvidende om, hvornår hans knæ igen ville tillade ham at betræde grønsværen.

Og efter adskillige tilbagefald ser det nu ud til, at ventetiden er forbi for forsvarsprofilen, som spillede hele første halvleg af reserveholdskampen uden gener fra knæet.

- Det var simpelthen så skønt at være på banen igen. Den der spænding over at spille kamp, men mest over om knæet holdt. Jeg gav også Bøgvad (Henrik Bøgvad, fysioterapeut red.) en krammer, da jeg kom ned i pausen, for det var en befrielse efter en længerevarende skade, som jeg ikke havde forventet, at jeg skulle have, sagde en glad Mads Justesen efter kampens afslutning.

Anføreren håber på at være tilbage i sin vante fodboldform tidsnok til at bidrage på superligaholdet, inden sæsonen går på hæld.

Han er dog forberedt på, at det bliver svært at komme tilbage på holdet, og han er klar til at vente på sin chance for comeback i Superligaen.

- Jeg har respekt for, hvordan mine afløsere har klaret den. De har gjort det rigtig, rigtig godt. Der skal ikke ændres noget, før Thomas (Thomasberg, cheftræner red.) ser, at det er det rigtige at gøre, og jeg skal nok vente på min chance. Jeg vil bidrage på den måde, jeg nu kan, uanset om jeg er indenfor banen eller ej, siger han.