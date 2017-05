Justesen: Helt forkert straffe afgørende

FREDERICIA: Først tøvede dommeren, så kiggede han på sin ene linjevogter, og så pegede dommer Mikkel Redder på straffesparkspletten. Til stor protest hos Hobro IK, som kom bagud 1-0 i 1. divisionskampen, de tabte 2-1 til FC Fredericia.

Midterforsvarer Mads Justesen var blevet fanget lidt længere oppe på nordjydernes halvdel, og manden, der dækkede af, Jonas Brix-Damborg, fik dømt straffe imod for arm på bolden.

Midtbanedynamoen hang vandret i luften, mens han strakte kroppen for at blokere et indlæg. Det takserede dommer og linjevogter til arm på bolden.

- Jeg synes, det var lidt billigt. Dommeren sagde, det var linjevogteren, der dømte straffe, og linjevogteren siger, det var dommeren, der dømte straffe. Så der er åbenbart ingen, der ved, hvem der dømte straffesparket. Det er en lidt træls situation, der blev afgørende for kampen, siger Hobro-anfører Mads Justesen.

Direkte adspurgt er anføreren for NordicBet Ligaens tophold da heller ikke i tvivl om, hvad han synes om straffesparkskendelsen.

- Jeg synes, den er helt forkert, fordi jeg synes, den ramte hans skulder, men sådan er fodbold, siger Mads Justesen.

Efter kampen ærgrede han sig over, nordjyderne ikke fik point med fra det lige opgør. For under et minut efter sidebyttet udlignede hobrogenserne. Det rakte bare ikke. - Jeg synes, vi kom skidegodt ud fra pausen. Vi lagde et godt tryk, tilspillede os gode muligheder, hvor den blev blokeret i feltet. Vi manglede lige den sidste skarphed for at få den puttet i nettet. Og så føler vi, at der ikke skal så meget til, at de andre scorer for tiden, siger midterforsvareren.

Hobro fører NordicBet Ligaen med to point inden de to sidste spillerunder.