Justesen: Total fiasko for mig, hvis vi rykker ned

FODBOLD: Mads Justesen meddelte tirsdag, at han indstiller sin fodboldkarriere, når kontrakten med Hobro IK udløber til sommer.

Og til den tid skulle himmerlændingene fortsat gerne være superligaklub, lyder det fra Mads Justesen.

- Det vil være en total fiasko for mig, hvis vi ender med at rykke ned, når jeg stopper til sommer. Derfor er mit eneste mål nu, at jeg skal i så god forfatning som muligt, så jeg kan bidrage til, at vi bliver oppe, siger Mads Justesen.

Så betyder det mindre for anføreren, om han genvinder den stamplads, han mistede i forbindelse med sin skade i efteråret.

- Det er ligegyldigt, hvor mange kampe jeg får. Jeg skal bare i bedst mulig forfatning, for det vil også gøre holdet stærkere. Hvis jeg ikke kommer til at spille, er det jo fordi, der er nogen, der er i endnu bedre forfatning end mig, og det vil kun være positivt for klubbens muligheder, siger Mads Justesen, der dog ikke afviser, at han efter sommer også vil være at finde i Hobro IK.

- Det kan godt være, jeg skal have en eller anden rolle, men det må vi tage til den tid. Lige nu er al min fokus på, at jeg skal slutte ordentligt af som spiller, siger Mads Justesen.