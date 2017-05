Justesen: Vi viste karakter

Hobro-anføreren glædede sig over, at Hobro rejste sig efter to nederlag i træk

SKIVE: Hobro IK kom søndag tilbage på kursen mod oprykning til Alka Superligaen, da topkampen på udebane mod Skive blev vundet med 1-0.

Dermed fik Hobro rejst sig, efter at de to seneste kampe har udløst nederlag til Helsingør og Roskilde.

- Det viser karakter og mental styrke, at vi kan rejse os på den her måde. Senest mod Roskilde synes jeg faktisk, at vi spillede bedre end i dag, men lige nu var det bare vigtigt for os at komme tilbage på sejrssporet. Så må spillet komme senere, siger Hobro-anfører Mads Justesen.

Med sejren har Hobro konsolideret sig på den førsteplads, der udløser direkte oprykning. Der er henholdsvis fem og seks point ned til anden- og tredjepladsen med fire spillerunder tilbage.

- Vi er kommet et skridt nærmere vores mål, men det vigtige for os er, at vi holder fokus på den næste opgave, som er på torsdag hjemme mod Vejle, siger Mads Justesen.