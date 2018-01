Justesen har løbet sin sidste bip-test

FODBOLD: Det er blevet til en del af disse kolde opstarter til forårssæsonen for Mads Justesen. Men nu er det den sidste af slagsen for hans vedkommende - i hvert fald som professionel fodboldspiller, da han, som bekendt, indstiller sin aktive karriere efter sæsonen her. Men selvom det er den sidste af slagsen, og han vedkender, at det da er lidt specielt, så er det ikke noget, han som sådan har tænkt over.

- Det er lidt sjovt, for jeg er blevet spurgt om det af flere, og der er nogle, der har gået og joket til træning med, at "ja, nu er det jo din sidste bip-test, så skal du huske og nyde den", og det er egentlig kun på grund af det, jeg rigtigt har tænkt over det, siger Mads Justesen, der medgiver, at det måske har haft en form for indflydelse på hans tilgang til hele opstarten.

- Det har måske haft en positiv indvirkning den vej rundt, at jeg ikke har nogle personlige ambitioner som sådan, jeg render og jagter. For mig handler det udelukkende om, at Hobro skal blive oppe, og det kan jeg så koncentrere mig fuldt ud om, siger Mads Justesen.

Forsvarsspilleren har spillet i Hobro hele sin karriere, så han har prøvet en del forskellige slags vinteropstarter - og det er da heldigvis kun blevet bedre med årene.

- Det kan godt være, at vores kunstgræsbane i dag har nogle år på bagen, men det er stadigvæk milevidt fra at møde ind i mørke og løbe på frostknoldet grus og sand i tre måneder, siger veteranen.

Mads Justesen og resten af Hobro spiller årets første kamp fredag, når FC Midtjylland byder velkommen til en træningskamp i Skive.