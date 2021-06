Kænguru løber rundt i Øster Hurup

ØSTER HURUP: Nordjyllands Politi har gennem den senere tid fået flere anmeldelser om en kænguru, der løber rundt i Øster Hurup.

Den seneste anmeldelse er fra natten til tirsdag.

Politiassistent Mikkel Mitchell fra Nordjyllands Politi kan fortælle, at kænguruen er undsluppet fra Kattegat Strand Camping, og at politiet har fået flere anmeldelser om at den er observeret - men endnu er det ikke lykkedes at fange det undslupne dyr.