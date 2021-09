Kalve reddet ud af røgfyldt stald

HOBRO:Fredag eftermiddag var Nordjyllands Beredskab talstærkt tilstede på Nr Onsildvej i Hobro.

Der var udbrudt brand i en traktor med en fodervogn, som havde spredt sig til en halmstak, der stod et yderst uheldigt sted.

- Halmstakken står lige op ad en stald med kalve i, og vindretningen er desværre lige ind mod stalden, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Klavs Bojsen.

Stalden med kalve blev hurtigt fyldt med røg.

- Vores første indsats var at redde kalvene ud, siger indsatslederen.

Beredskabet nåede heldigvis at få dæmpet branden, inden flammerne nåede at få fat i stalden, og alle kalvene kom hurtigt ud. De tilses nu af en dyrlæge.

- Jeg plejer ikke at rose mine branddrenge, men de var sindssygt gode. De var rigtig hurtige og fik begrænset branden lynhurtigt, siger Klavs Bojsen.

Ilden nåede ikke at sprede sig til andre bygninger, og ingen er kommet til skade.

Indsatslederen vurderer, at der har været mellem 35 og 40 personer fra beredskabet til stede under branden. Beredskabet er stadig i gang med at begrænse udbredelsen, men har styr på den.

De venter nu på Beredskabsstyrelsen, som skal komme med en kran, så efterslukningen af halmen kan begynde.

- Der kommer til at gå noget tid med efterslukning, inden vi er færdige, siger Klavs Bojsen.