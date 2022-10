Eleverne fra 2. og 3. årgang på Mariagerfjord Gymnasium brugte en formiddag i selskab med ni lokale folketingskandidater fra diverse partier på tværs af de politiske spektrum. For mange af eleverne er det første gang de skal i stemmeboksen på tirsdag 1. november, og derfor var det en mulighed for at få lidt mere afklaring på, hvor på stemmesedlen krydset skal sættes.

1558 nye stemmer på spil

Ved sidste folketingsvalg i 2019 var valgdeltagelsen blandt de 18-årige kun 0,5 procentpoint lavere end landgennemsnittet på 84,6 procent, så de unges stemmer er værd at kæmpe for. Alene i Mariagerfjord Kommune er der i år 1558 nye stemmeberettigede, som folketingskandidaterne skal kæmpe om.

Og det var tydeligt at høre på panelisternes svar i debatten, at de unge er en vigtigt vælgergruppe. Debatten tog udgangspunkt i fire centrale temaer for de unge; mistrivsel, klima, økonomi og uddannelse.

En af de elever, som får sin debut som vælger i næste uge, er 18-årige Josefine Kondrup. For hende kan debatter, som den Mariagerfjord Gymnasium havde arrangeret, være afgørende for, hvilket parti hendes kryds ender ved.

- Jeg har været meget sådan "hmm, hvad skal jeg stemme på?" Men den her debat har gjort noget, fortæller hun.

Unge vil have unge

Udover politiske holdninger så er alder også en afgørende faktor for flere unge vælgere. De vil gerne kunne se sig selv repræsenteret på Christiansborg, og det er en holdning, som flere folketingskandidater bakker op om.

Blandt dem er Melina Andersen. Hun er 28 år gammel og stiller op for SF. Hun opfordrer gymnasieeleverne til at stemme på unge kandidater, så Folketingets sammensætning i højere grad kan komme til at afspejle befolkningen.

- Jeg synes, at man skal stemme på nogen, der ligner én. Det handler ikke kun om alder, men også om hvilken baggrund folk har, hvad for nogle erfaringer de er rundet af og hvilket køn de er, siger hun.

Melina Andersen (SF) er 28 år, og stiller op til Folketinget for første gang. Foto: Torben Hansen

For Josefine Kondrup har politikernes alder også noget at skulle have sagt.

- Det har en betydning, fordi så får politikerne også et indtryk af, hvad de unge synes, siger hun.