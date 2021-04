Kamp om fortællingen: Børnefabrik eller pissefed institution

HADSUND:Nu begynder de detaljerede undersøgelser. Nu skal eksperter til at tegne og fortælle om, hvordan fem gamle, slidte børnehaver i Hadsund kan blive til én stor.

Flertallet i Mariagerfjord Byråd vedtog på sit april-møde at smide 750.000 kroner efter en grundig forundersøgelse.

Det er fortsat uvist, om den lille bondegårdsbørnehave Regnbuen skal overleve. Kun Peder Larsen fra SF ønskede på forhånd at frede Regnbuen, som mange forældre i institutionen ønsker bevaret.

Men både Jens-Henrik Kirk (K), Jørgen Hammer Sørensen (DF) og Karen Østergaard (S) gav udtryk for, at måske skal alle fem børnehaver ikke smeltes ind i den nye, store.

Også borgmester Mogens Jespersen har til Nordjyske sagt, at han ikke kan forestille sig bondegårdsbørnehaven Regnbuen lukket.

Skæv start

De folkevalgte føler sig tydeligvis overhalet indenom i debatten om den nye storbørnehave. For diskussionerne drøner derudad på sociale medier, ligesom Nordjyske i flere artikler har skrevet om forældre til børn i Regnbuen, som er utilfredse med at skulle blive en del af en ny stor børnehave.

Borgmester Mogens Jespersen konstaterede på byrådsmødet, at det politiske arbejde med den nye børnehave ”er kommet skævt i gang”, og at debatten har taget fart på Facebook og i avisen, før politikerne i børne- og familieudvalget er begyndt deres arbejde.

- Jeg synes, man skal være bedre i kommunen til at kommunikere til borgerne, og vi bør tage ved lære af den dårlige kommunikation om den nye børnehave, sagde Jens-Henrik Kirk (K).

- Under lavmålet

Især Svend Madsen (V), formand for børne- og familieudvalget, er indigneret over ytringer, der er kommet frem i blandt andet Nordjyske.

For eksempel, at projektet på forhånd er underfinansieret, fordi der kun er afsat 40 mio. kroner i budgetten, mens nye beregninger viser, at den ny børnehave kan komme til at koste næsten 60 millioner.

- Når der står i avisen, at projektet er underfinansieret, er det til at grine og græde af. Vi ved jo godt, børnehaven bliver dyrere end 40 millioner.

Svend Madsen (V) tror, at den nye, store børnehave i Hadsund kan blive et fyrtårn ligesom Hadsund Skole. Arkivfoto: Henrik Bo

Nordjyske har i en artikel refereret en specialist i børnepsykologi, der har forsket i børns trivsel i små og store børnehaver, og som advarer mod at bygge institutioner med plads til over 100 børn.

- Der står i avisen, at det nærmest er børnemishandling at bygge en institution til mere end 100 børn. Det er under lavmålet og en hån mod personalet, harcelerede Svend Madsen på byrådsmødet.

Han fremhævede, at byggeriet af den nye børnehave i Hadsund handler om, at Hadsund har nogle af kommunens ældste børnehaver. De er nedslidte, toiletfaciliteter er ikke gode nok, og Hadsund har i dag ikke specialbørnehavepladser, så disse børn må køres til Hobro.

Nyt fyrtårn

Han sammenlignede med, da man i sin tid byggede den nye, store Hadsund Skole. Der var skepsis blandt forældre, men i dag er Hadsund Skole en af landets bedste, sagde Svend Madsen.

- Jeg tror, den nye børnehave i Hadsund bliver et fyrtårn ligesom Hadsund Skole.

- Folk har et billede af, at vi lukker 250 børn ind i en hal, og at de har én stor fælles legeplads. Men børnehaven skal jo indrettes i mindre enheder. Det kan blive pissefedt, sagde Svend Madsen, der garanterede, at både forældre og personale i børnehaverne bliver hørt i det videre arbejde.

Mariagerfjord Kommunes skitse over, hvordan fem eksisterende børnehaver kan samles på en matrikel i en ny institution.

Viceborgmester Leif Skaarup (S) advarede også mod ”skræmmebilleder”:

- Jeg har aldrig hørt om en institution med 200 børn i samme sandkasse. Man kan sagtens lave trygge rammer for børnene, når man inddeler børnehaven i sektioner med nogle fælles faciliteter, sagde han.

Det er planen, at der skal holdes licitation over den nye børnehave i august næste år. Byggeriet skal være klar til indflytning i slutningen af 2023.