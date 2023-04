Kanonslag kastet efter fotovogn

ARDEN:Fotovogne er sjældent et syn, bilister bliver særligt begejstrede for at møde ude på vejene.

Men mandag aften blev utilfredsheden med en af Nordjyllands Politis ATK-vogne, som er en af i alt 107 mobile fotovogne i landet, udtrykt på temmelig voldsom vis.

Det fortæller politikommissær Mikkel Brügmann.

-I går aftes klokken 18.30 holdt en af vores ATK-biler parkeret på Rævebakkevej i Arden, og pludselig blev der kastet et kanonslag efter bilen, oplyser han.

-Der var godt nok ikke sket skade på bilen, men det er noget, vi ser alvorligt på, og vi vil selvfølgelig kigge nærmere på sagen, tilføjer Mikkel Brügmann.

Derfor vil Nordjyllands Politi gerne høre fra borgere, der kender til episoden, på telefon 114.