Kantspiller forlader Hobro

HOBRO: For anden gang i karrieren var Sebastian Andersen lørdag med til at sikre Hobro IK oprykning til Alka Superligaen, men heller ikke denne gang bliver kantspilleren en del af det Hobro-hold, der skal prøve kræfter med landets bedste række.

Tirsdag meddeler himmerlændingene således, at Sebastian Andersen forlader klubben ved kontraktudløb 30. juni. Kantspilleren har ønsket at flytte hjem til Sjælland og fortsætter karrieren hos Fremad Amager i den næstbedste række.

- Jeg har været helt vildt glad for min tid her i Hobro IK. Det er en god klub omgivet af en masse gode mennesker. Jeg vil gerne understrege, at der ikke er tale om et fravalg af Hobro IK, men i stedet et tilvalg af Fremad Amager og en fremtid på Sjælland, siger Sebastian Andersen til Hobro IK’s hjemmeside.

Sebastian Andersen scorede i den forgangne sæson 6 mål i 25 kampe for Hobro IK.