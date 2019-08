Kaos på motorvej: Øl og vand væltede ud på E45 efter påkørsel

HIMMERLAND: Et trafikuheld natten til lørdag medførte, at øldåser og sodavandsflasker væltede ud på kørebanen i både nordgående og sydgående spor på E45 nær Hobro.

Ingen personer kom noget til, men der var en del oprydningsarbejde efter uheldet, hvor i alt fire biler var indblandet.

Ifølge Nordjyllands Politi skete det første uheld kort efter midnat på E45 i nordgående retning lidt syd for frakørslen til Hobro V.

Her kom en personbil kørende med en anhænger fyldt med øl og sodavand.

En bil, der kom bagfra, stødte pludselig ind i anhængeren, og bilen med anhængeren kom i slyng og ramte autoværnet. Derefter væltede øl og sodavand ud på kørebanerne i begge sider af motorvejen.

I sydgående retning ramte en bil nogle af flaskerne og øldåserne, så den måtte stoppe op i nødsporet. Også en anden bil påkørte nogle af de tabte varer.

I hvert fald de to første biler - dem i det nordgående spor - havde fået buler, og det samme havde autoværnet, oplyser vagtchef Mogens Hougesen fra Nordjyllands Politi.

Den bilist, der påkørte anhængeren, har fortalt politiet, at han først havde forsøgt at undgå at ramme et dyr, der var løbet ud på kørebanen. Som følge af undvigemanøvren påkørte han så anhængeren med de mange øl og sodavand, ifølge bilistens forklaring.