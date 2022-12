Karin har skrevet en af årets bedste børnebøger

HOBRO: Karin Halds blik flakker rundt mellem reolerne i hendes stue, da hun bliver spurgt, hvilken bog der betyder noget særlig for hende. Der er nok at vælge imellem, og efter kort tid udpeger hun en. “Stolthed og fordom” af Jane Austen står der på bogryggen.

Et måske lidt atypisk valg, taget i betragtning af, hvad der ellers står på hylderne. Harry Potter, Twilight, Ringenes Herre og andre titler fra fantasy-genren, som Karin Hald da også indrømmer er hendes store interesse.

- “Stolthed og fordom” er jeg glad for, så den har jeg i seks udgaver. Men yndlings-genren er nok fantasy, det må jeg bare sige.

Derfor er det heller ikke så underligt, at hun har skrevet en bog om fabeldyr, som ofte optræder i netop fantasy-universet.

En bog til sit yngre jeg

Hun er egentlig grafisk designer, men langt fra uerfaren med at udgive bøger. Indtil nu er det blevet til 19 udgivelser. Dog er de 18 første såkaldte papbøger til små børn, så Karin Hald tøver med at bruge forfatter-titlen, når det handler om dem.

- Jeg ville aldrig nogensinde kalde mig forfatter ved at lave papbøger, for jeg har skrevet under 100 ord til hver bog, og nogle folk skriver flere 100.000 ord.

Karin Hald er født, opvokset og stadig bosat i Hobro, hvor hun bor med sin familie. Foto: Torben Hansen

Til gengæld er der ingen tøven, når det handler om Karin Halds nyeste udgivelse. En fagbog om fabeldyr, som man vel nærmest kan sige, at hun har skrevet til sit yngre jeg.

- Det er en bog med en masse billeder, så man kan drømme sig ind i det her univers. Det ville jeg have elsket som barn, siger hun.

Blandt årets bedste

Til daglig arbejder Karin Hald hos forlaget Turbine, hvor papbøgerne også er udgivet. Derfor var det naturligt, at idéen om en fagbog om fabeldyr blev luftet blandt kolleger først. Heldigvis blev den taget godt i mod.

Så i september udkom “Fabeldyr og andre magiske skabninger" og den har fået en god modtagelse. Kort efter udgivelsen er den blevet nomineret til en pris ved Året Bedste Bøger Galla i kategorien Årets Fagbog. En pris, der uddeles af Københavns Børnebiblioteker i december.

Faktisk er det ikke første gang, at Karin Hald er nomineret til en pris. Sidst var det i kraft af arbejdet som grafisk designer, hvor hun vandt prisen for den bedste fantasy-forside i 2021.

Karin Hald vandt i 2021 prisen for den bedste fantasy-forside til Fantasy Festival i Esbjerg for designet på bogen her. Foto: Torben Hansen

- Da jeg vandt tænkte jeg “jeg har aldrig vundet noget talentbaseret”, så det var ret stort. Men det her er jo endnu større, siger Karin Hald om nomineringen til Årets Fagbog, som hun fik besked om ved lidt af et tilfælde.

- Det var lidt et chok. Forlagets presseansvarlige sendte en mail ud, hvor der stod at tre af vores bøger var nomineret. Så så jeg mit eget navn, og det havde jeg slet ikke regnet med. Jeg havde slet ikke skænket en tanke, at min bog kunne være iblandt, fortæller Karin Hald.

Drømmejobbet

Karin Hald drømmer om, at hun i fremtiden kan sætte flere af sine egne bøger på hylderne i stuen.

Hun har flere idéer til efterfølgere til “Fabeldyr og andre magiske skabninger”, men vil også gerne kaste sig over skønlitteratur. Karin Hald fortæller dog, at hun ikke kan forestille sig at forlade jobbet som grafisk designer til fordel for tilværelsen som fuldtidsforfatter.

- Jeg har jo lidt drømmejobbet, fordi jeg kan lave noget kreativt uden at opbruge mine skriveressourcer, siger hun.

- Men det har altid været en større drøm, at jeg skulle skrive. Jeg har altid gerne ville det. Siden jeg lærte de første små ord, har jeg siddet og forsøgt at skive en historie med de få ord jeg kunne, siger Karin Hald og tilføjer:

- Det kunne være fedt at skrive en ungdomsroman, men den er stadig "a work in progress".