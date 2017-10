Kastede sten mod villa

HOBRO: Mandag formiddag blev en villa på Lynghøj i Hobro udsat for hærværk, da der blev kastet sten mod bygningen. Det betød, at vandskuringen på facaden blev ødelagt fire steder og at et vindue blev smadret. Hærværket fandt sted mellem klokken 10 og 12.

Stjal puder, dyner og tæpper fra sommerhus

Om det har været et par forfrosne indbrudstyve, der havde været på besøg vides ikke, men en sommerhusejer på Katbjerg Oddevej ved Mariager kunne i hvert fald konstatere, at der efter et indbrud manglede to dyner, to puder, et blomstret tæppe, en herre- og damejakke og to par gummistøvler.