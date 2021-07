Kat med killinger dumpet i skov: - Det er jo forfærdeligt

ONSILD:Kattevenner eftersøger en hunkat med tre små killinger, som mandag eftermiddag blev dumpet i en skov syd for Hobro.

Her standsede en person i en stationcar og efterlod kattene i skovkanten i Lokes Plantage på Væggedalen ved Nr. Onsild.

Hændelse blev set af en ung pige, som bor i området. Hun tog med sin mobiltelefon et billede af bilen - inklusiv nummerpladen - inden personen kørte bort. Bagefter forsøgte kvinden at fange kattene, men de forsvandt ind i skoven.

Vidnet fik taget et billede af kattemor, men kunne ikke indfange den, efter at den sammen med tre killinger var blevet dumpet i en skov ved Hobro. Privatfoto

- Det er forfærdeligt at efterlade tamme katte i naturen. De kan ikke selv finde føde og vil sulte ihjel. Måske kan de også have svært ved at finde vand, og så i denne varme, siger Anita Sønderup.

Hun driver katteinternattet Min Ven Katten i Handest ved Hobro og blev tirsdag kontaktet af vidnet.

- Hun kunne ikke selv komme igennem til politiet, så jeg kørte op på stationen i Hobro og afleverede en anmeldelse sammen med billederne af bilen og nummerplade. Hvorfor personen dumpede katten, kan jeg kun gisne om. Men det er en overtrædelse af dyreværnsloven at efterlade katte på den måde, siger Anita Sønderup.

Allermest håber hun, at katten med de tre killinger findes, og at beboere i området vil forsøge at fange kattene, så de kan få hjælp. Eftersøgninger er sat i værk.

- Jeg ved, at en sød kvinde, som er lokalkendt, vil gå ud i Lokes Plantage for at lede efter kattene, siger Anita Sønderup.

Hun melder om et markant pres på internattet i disse uger.

- Det er som om, det går helt grassat. Vi har aldrig oplevet at få så mange efterladte katte ind. Jeg tror ikke, det er en konsekvens af de mange familier, som under corona-nedlukningen valgte at få kat. Måske er det mennesker, som tager sig af tilløbne katte, som ikke er steriliseret eller kastreret, og så bliver en kat pludselig til fem.

Det aktuelle pres betyder, at internattet ved Hobro er fyldt. Det vil sige med 50 katte. Desuden har Anita Sønderup adskillige plejefamilier, som lige nu passer omkring 200 katte.