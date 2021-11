Katte døde af sult - ejer lukkede dem inde på værelse og flyttede

HOBRO:Da Dyrenes Beskyttelse mandag kørte ud til et hus i Hobro-området fandt de to kattekillinger og en voksen kat, der lå døde i et af husets rum.

Kattene er formentligt død af sult og tørst, fortæller politikommissær Henrik Jensen.

Politiet har en formodning om, at husets beboer har lukket kattene inde i et værelse og efterladt dem der, da hun fraflyttede huset.

Der er ingen tegn på skader på kattene, og derfor mener politiet, at de er efterladt til at sulte ihjel.

Kattene skal nu undersøges nærmere, og så venter der ejeren en sigtelse for overtrædelse af dyreværnsloven.