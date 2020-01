Kendt cafe i Hobro sat til salg

HOBRO:Siden 2018 har Bettina Josefsen stået i spidsen for Kaffe Børsen på Store Torv i Hobro. Men nu har hun sat stedet til salg.

Beslutningen blev taget mellem jul og nytår, og er af helbredsmæssige årsager.

- Jeg har været i restaurationsbranchen i 30 år, og det kan mærkes. Så det er tid til at stoppe. Mit helbred kan ikke holde til det længere, fortæller Bettina Josefsen.

- Men det har været en fantastisk tid her på Kaffe Børsen, der jo har Hobros måske mest eftertragtede beliggenhed.

- Siden jeg offentliggjorde, at jeg ville stoppe, har der da også allerede været syv henvendelser fra interesserede, så jeg er helt overbevist om, at stedet nok skal køre videre. Og jeg fortsætter indtil den rette aftager er fundet, fortæller Bettina Josefsen, der ikke selv har andre planer i støbeskeen.

- Økonomisk set har stedet bestemt kørt godt, hvilket skyldes, at vi har oparbejdet et stort stampublikum, er populær blandt turister, ligesom vi også har fået godt gang i selskaber og arrangementer. Men her er potentialet endnu større, slutter Bettina Josefsen.