Kendt nordjysk firma under konkursbehandling

HADSUND: Det nordjyske interiørfirma Rikki Tikki Company er under konkursbehandling, fremgår det af en meddelelse fra Statstidende. Hvad årsagen til konkursen er fremgår ikke.

Rikki Tikki Company, der ligger i Hadsund, beskæftiger cirka 35 ansatte.

Firmaet blev i 2000 startet af den oprindelIge stifter af Trip Trap i Hadsund, Ib Møller.

Virksomheden distribuerede en lang række forskellige interiørprodukter, indtil i år blandt andet de kendte Trip Trap-nisser.

Møbeldelen af det gamle Trip Trap hedder i dag Skagerak - er i mellemtiden flyttet til Aalborg - og har ikke siden 2001 haft nogen forbindelse med Ib Møller og Rikki Tikki Company.

En anden helt udskilt forretningsdel er Trip Trap Woodcare, som i dag hører hjemme i Lunderskov i Sydjylland.

Nordjyske har været i kontakt med Ib Møller, som ikke ønsker at kommentere konkursen.

Hadsund-firmaet mistede tidligere i år en af sine helt store succeser - Trip Trap Nisserne. Vestre Landsret afgjorde en langvarig strid mellem Rikki Tikki og Klarborg ApS om Rikki Tikkis ret til at sælge nisserne.

I efteråret 2015 opsagde Klarborg parternes 16 år lange samarbejde om salg af nisserne. Siden da har der været uenighed mellem parterne om omfanget af Rikki Tikki Companys ret til at sælge Trip Trap-nisser, som ifølge den opsagte aftale mellem Klarborg og Rikki Tikki løb frem til oktober i år.

Tidligere anlagde Sø- og Handelsretten en snæver fortolkning af Rikki Tikki Companys rettigheder. Nu har også landsretten givet Klarborg medhold i den fortolkning.

Rikki Tikki har de seneste par år haft svært ved at skabe overskud i forretningen. Sidste år blev underskuddet på over 3 millioner kroner, mens underskuddet i 2015 var på over 4 millioner.

I 2014 var der et beskedent overskud på lidt over 400.000 kr.