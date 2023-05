Kilometerlang kø på motorvej E45

HOBRO: Efter et trafikuheld på motorvej E45 nord for Hobro - midt i fredagsmyldretiden - er der lige nu helt op mod 10 km kø i nordgående retning.

Trafikuheldet skete lidt efter kl. 16 nord for frakørslen til Hobro N.

To biler kørte begge galt, angiveligt efter den ene fører mistede kontrollen med en trailer. Begge biler fik buler, men ingen personer kom noget til, oplyser vagtchef Lau Larsen fra Nordjyllands Politi.

Vejdirektoratet oplyste, at E45 var helt spærret i nordgående retning mellem frakørsel 34 Hobro N og frakørsel 33 Haverslev."

- Find en alternativ vej mod nord, lyder rådet fra Vejdirektoratets trafikcenter fredag kort efter kl. 17.

Kl. 17.30 oplyser Vejdirektoratet via Twitter, at det nu er muligt at passere uheldsstedet i et af de nordgående vejspor.

Politi og redningsmandskab arbejder fortsat på stedt, lyder meldingen.

På E45 Nordjyske Motorvej i retning mod Ålborg, er det nu muligt at passere uheldsstedet i et enkelt spor. Politi og redningsmandskab arbejder fortsat på stedet.

Der er fortsat kødannelse på stedet. #dktrafikinfo https://t.co/bz910sXAwh — Vejdirektoratet Trafikinfo (@VDTrafikinfo) May 26, 2023

Læs også: