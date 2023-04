Kim og Pia lænset for en masse 20'ere

MARIAGER:Påsken begynder ubehageligt ringe for restauratørparret på A'porta i Mariager, Kim Christiansen og Pia Adelsteen.

Natten til onsdag blev de to tidligere folketingskoryfæer for Dansk Folkeparti ramt af et indbrud, som har gjort stor skade på restaurantens spilleafdeling.

Tyvene brød først ind i restauranten og derefter ind i alle tre spilleautomater, som fik fjernet boksene med mønter.

Alle tre spilleautomater er sat ud af spillet. Privatfoto

Endnu værre gik det for vekselautomaten.

- Den var skruet godt og grundigt fast til væggen, men er alligevel blevet revet ned, og tyvene har taget den tunge automat med, fortæller Pia Adelsteen.

Pia Adelsteen og Kim Christiansen driver sammen A'porta i Mariager. Claus Søndberg

Gemalen, Kim Christiansen, supplerer, at automaten er armeret og næppe sådan lige at bryde op for tyvene.

Restauratørparret vurderer, at der var omkring 5000 kroner i kontanter i vekselautomaten, mens de tre spilleautomater til sammen også indeholdt omkring 5000 kroner i 20 krone-mønter.

- Det er virkelig ærgerligt her op til påske, hvor vi traditionelt har mange gæster, siger Pia Adelsteen.

Hun glæder sig dog over, at firmaet, der reparerer spilleautomaterne, vil forsøge at få dem i drift inden påskedagene.

Vekselautomaten er revet ud af væggen og fjernet. Privatfoto

- Men vi kan ikke få en ny vekselautomat så hurtigt, og dermed kan vi ikke forsyne gæsterne med 20 kronemønter. Nu om dage kan man jo ikke bare gå i banken for at veksle nogle mønter, for pengeinstitutter har jo ingen kontanter, sukker Pia Adelsteen.

Hun kan dog glæde sig over, at det trods alt er første gang, at parret oplever et indbrud på A'porta. 1. april havde de 10 års jubilæum på restauranten centralt i hyggelige Mariger.

Indbruddet skete på et tidspunkt mellem tirsdag klokken 20, hvor restauranten lukkede, og onsdag morgen klokken 6. Oplysninger om indbruddet kan gives til Nordjyllands Politi på telefon 114.