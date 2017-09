Kirkevold: Jeg er stolt

FODBOLD: Der skulle et straffespark til for tredje kamp i træk, men norske På Alexander Kirkevold var usvigeligt sikker og eksekverede straffesparket, og dermed noterede han sig også for en scoring for ottende kamp i træk.

Dermed træder han ind i et meget eksklusivt Superliga-selskab, da han sammen med Peter Møller og Ebbe Sand er den eneste, der har scoret i så mange kampe i streg.

- Det er jeg da stolt over. Det er altid dejligt at skrive sig ind i historiebøgerne, og jeg kommer jo i fint selskab, siger Pål Alexander Kirkevold efter 1-1 kampen mod OB - en kamp, som Hobro dog burde have vundet.

- Ja, vi mangler lidt skarphed i begge bokse faktisk. OB scorer vel på den ene chance, de har, mens vi har flere muligheder for at lukke kampen. Vi står godt defensivt og spiller godt fremad, men vi står jo og mangler et mål, lyder det fra nordmanden, der kan tage rekorden med mål i ni kampe i træk, når Hobro møder Horsens 15. oktober.