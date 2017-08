Kirkevold: Vi skal være stolte

FODBOLD: Efter lørdagens 2-0-sejr over Randers FC kan Hobro IK notere sig for en mere end godkendt start på sæsonen i Alka Superligaen.

Sæsonens første fire kampe har givet syv point.

- Som nyoprykket hold skal vi være stolte af den start, vi har fået, for vi har haft et svært program. Nu skal vi bare holde den gående, for vi skal ikke tro, at det bliver nemmere herfra, lyder det fra Pål Alexander Kirkevold.

Den norske angriber scorede lørdag sit første sæsonmål, da han med et flot frisparksmål gjorde det til 1-0 mod Randers.

- Selv om jeg ikke havde scoret før i dag (lørdag, red.), er det ikke noget, jeg har stresset over, for jeg har følt, at jeg har bidraget godt til holdet. Men en angriber skal jo score mål, så det var dejligt at få hul på bylden, siger sidste sæsons Hobro-topscorer.