Kirkevold glad for målstime

FODBOLD: Efter nul mål i sæsonens første tre kampe har Pål Alexander Kirkevold for alvor fået gang i målscoringen.

Den norske angriber stod søndag for de to sidste mål, da Hobro IK vandt 3-0 over Lyngby, og dermed er han nu oppe på fire mål i de sidste tre kampe.

- Det betyder selvfølgelig meget for mig, at jeg har fået scoret nogle mål. Som angriber er det altid dejligt at score, og det er det, man går efter, når sæsonen starter. Jeg synes, jeg er i god form, så det er dejligt at målene også kommer, siger Kirkevold, der søndag også blev sat godt i scene af medspillerne.

- Målet til 2-0 var reelt et gratis mål for mig, for det var MP (Mikkel M. Pedersen, red.), der satte det hele op, siger Kirkevold, der også glædede sig over, at søndagens sejr var den tredje hjemmesejr af ligeså mange mulige.

- Det er vigtigt. DS Arena skal være et fort for os, og modstanderne skal frygte at komme her, siger Pål Alexander Kirkevold.

Med sine fire sæsonscoringer er Pål Alexander Kirkevold på en delt andenplads på topscorerlisten. FC Nordsjællands Ernest Asante har scoret et enkelt mål mere.