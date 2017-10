Kirkevold satte Superligarekord

FODBOLD: Det var en grinende Pål Alexander Kirkevold, der kom ud fra omklædningsrummet i Horsens søndag eftermiddag. Nordmanden og Hobro havde netop sikret et sent point i overtiden - og nordmanden havde sat Superligarekord, da han scorede for niende kamp i træk som den første nogensinde.

På venstre ben var der en ispose.

- Mit venstre ben er så varmt, så vi var nødt til at putte is på det, grinede nordmanden, der i første halvleg lavede en fin pirouette omkring sig selv, inden han dundrede bolden over Jesse Joronen og op i nettaget ved den nærmeste stolpe.

Inden kampen delte han rekorden med at score otte kampe i træk med Ebbe Sand og Peter Møller - to store spillere, som dog ikke har trukket de store overskrifter i Norge.

- Nu er jeg jo blevet spurgt til dem et par gange, så det gør da også, at jeg har set nogle klip med dem på Youtube. Og jeg kan jo også høre fra mine danske holdkammerater, at det var to rigtigt store spillere, der gjorde det godt i store klubber og på landsholdet. Men de spillede jo længe før min tid, siger nordmanden, der dermed fik i hvert fald denne journalist til at føle sig gammel.

Men endnu vigtigere for Hobro var det, at holdet fik point med fra Horsens, da tyske Björn Kopplin dukkede op og afsluttede stensikkert på en fin dybdebold fra Quincy Antipas til udligning, netop som overtiden skulle til at begynde.

- Det er faktisk det, der betyder mest for mig. At vi får det ene point. Rekorden er fin og dejlig, men det havde været en tom følelse, hvis jeg havde fået den efter et nederlag, siger nordmanden.