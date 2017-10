Kirkevold udtaget til landsholdet

FODBOLD: Pål Alexander Kirkevold har bombet mål ind i stribevis i dette efterår for Hobro IK, hvor han scoret i de seneste 11 kampe i træk, og i alt har han lavet 13 af Hobros 23 mål i denne efterårssæson.

Og den flotte stime er nu også blevet bemærket i hjemlandet - angriberen er nemlig blevet belønnet med en landsholdsudtagelse af den svenske landstræner Lars Lagerbäck til Norges testkampe imod Makedonien og Slovenien 11. og 14. november,

Det er første gang nogensinde, at Pål Alexander Kirkevold er udtaget til det norske landshold, og dermed kan han få landsholdsdebut.

- Jeg er sindssyg glad, og det er selvfølgelig fedt, at jeg er udtaget til landsholdet. Det er kæmpe stort, og jeg har jo haft på fornemmelsen, at jeg ville blive udtaget. Så at få det endeligt bekræftet er jeg selvfølgelig utrolig glad for, fortæller Pål Alexander Kirkevold i en pressemeddelelse.

- Nu glæder jeg mig til møde de andre spillere i landsholdstruppen og til at vise mig frem for træneren. Om det bliver til spilletid, får vi at se. Det fokuserer jeg ikke så meget på. Jeg vil bare fokusere på at vise mig frem til træning.

Pål Alexander Kirkevold møder ind i den norske landsholdslejr den 6. november.