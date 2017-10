Kirkevold vil følge sin mavefornemmelse

FODBOLD: Interessen omkring 26-årige Pål Alexander Kirkevold vokser efterhånden, som han kamp efter kamp formår at sætte mål ind for Hobro IK i Alka Superligaen.

Og da nordmanden har kontraktudløb i sommeren 2018, må han fra nytår forhandle til anden side.

- Jeg vil følge min mavefornemmelse, som jeg har gjort i alle årene. Der er ikke så meget andet at gøre end at vælge det, der passer bedst for mig, siger angriberen, som dog ikke skænker et eventuelt holdskifte mange tanker endnu.

- Jeg elsker at spille fodbold, og jeg er bare heldig, at jeg kan tjene penge på det. Jeg elsker at træne hårdt og spille, og så må vi se, hvor langt det kan tage mig, siger Pål Alexander Kirkevold, der har scoret i de seneste otte superligakampe i træk for Hobro.