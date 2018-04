Klatrepark er en måned forsinket

HOBRO: En klatrebane er i sagens natur fyldt med forhindringer.

Tom Jakobsen, der har taget initiativ til en klatrepark i Hobro Østerskov over for Julemærkehjemmet, er da også stødt på mange knaster i bøgetræerne.

Efter planen skulle parken stå klar i Hobro Østerskov denne weekend, men indvielsen må nu rykkes frem til Kristi himmelfartsdag 10. maj.

- Vi er blevet lidt forsinkede. Dels fordi vi har været bestilt til at lave service på nogle andre klatrebaner rundt i landet, dels fordi det har vist sig, at bygge- og landzonetilladelsen til parken ikke er på plads endnu.

- Vi har ellers både skovtilladelsen på plads og fået grønt lys fra Naturstyrelsen. Man kan godt sige, jeg har været ude at løbe et langt hækkeløb med alle de tilladelser, der skal indhentes, griner initiativtager Tom Jakobsen, der i sit firma Sikringsagenten leverer og monterer klatrebaner flere steder i landet.

Fejl i sagsbehandlingen

Hos Mariagerfjord Kommune oplyser planchef Jesper Vraa Andersen, at en fejl hos kommunen har forsinket byggetilladelsen.

- Byggesagen er blevet behandlet og godkendt efter naturbeskyttelsesloven i en afdeling, da vi opdager, at den ikke er blevet sendt forbi byggeafdelingen. Så vi får sendt en landzonetilladelse i høring for sent.

- Der er sket en fejl i koordineringen hos os, som heldigvis sker meget sjældent, men som går ud over Tom i det her tilfælde, beklager Jesper Vraa Andersen.

Klatreparken er nu i nabohøring frem til 7. maj.

- Jeg tror på, at det lykkes at få den sidste tilladelse og blive klar til at åbne parken Kristi himmelfartsdag, siger initiativtager Tom Jakobsen.