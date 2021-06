Klubben viste sig frem med padel og tennis

HOBRO:Der blev spillet både padel og tennis, spist grill pølser og trakteret med drikkevarer, da Hobro Tennis- og Padelklub i weekenden havde inviteret nye og gamle medlemmer til nogle hyggelige timer på det ombyggede og nyrenoverede anlæg på Amerikavej i Hobro.

Mange børn og “nye” ansigter deltog, men på padelbanerne var der også mange veteraner, som hidtil kun har dyrket tennis i klubben. Flere bad på stedet om at få konverteret medlemskabet, så det også giver adgang til padelbanerne, som er den helt store nyskabelse.

Padel er en idrætsgren, der i de senere år har fået større og større udbredelse i Danmark. Det er et batspil, som henvender sig til folk i alle aldre. Der spilles på en bane, der er en tredjedel så stor som en tennisbane, og afgrænset dels af glasvægge og trådhegn. Hvis vejrliget ellers er til det, kan der spilles året rundt, og med projektører over begge baner, er mørke morgner og mørke aftner heller ikke en hindring.

Klubformand Jonas Birk Lunen havde arrangeret skattejagt for børn for på den måde at vise dem rundt på det pragtfulde anlæg på Amerikavej.

Ud over de to padelbaner er der nyanlagt to tennisbaner med en speciel grusbelægning, som også forlænger sæsonen betragteligt. Dertil kommer så tre traditionelle grusbaner.

Tårnhøje forventninger

Den nyvalgte formand for tennis- og padelklubben, Jonas Birk Lunen, lægger ikke skjul på, at forventningerne er tårnhøje om end opstarten på sæsonen har været brolagt med forhindringer.

- Både vinteren og et særdeles vådt forår har drillet os meget. Derfor ser det hele måske også i øjeblikket lidt ufærdigt ud, men heldigvis kunne vi i forbindelse med arrangementet i weekenden for første gang tage begge padelbaner i brug, noterer formanden.

For at give plads til padelbanerne har det været nødvendigt at fælde de træer, som i mange år har givet det indtryk, at man går ind i en skov, når man går gennem porten til tennisanlægget.

Den disposition har mødt kritik, men det er så rigeligt opvejet af positive tilkendegivelser over det potentiale, der er i det nye anlæg. I sammenhængen ærgrer det dog formanden, at udenomsarealerne endnu ikke færdiggjorte.

Der mangler både flisebelægning og beplantning visse steder. Ligeledes er klubben endnu ikke kommet i mål med borde og bænke eller måske rækker med tilskuerpladser i tilknytning til padelbanerne. Det arbejdes der med i øjeblikket.

Tidligere klubformand Thomas Jacobsen tog i fjor initiativet til padelbanerne og var i weekenden med som instruktør.

- På grund af det våde forår har der været rift om kommunens materiel, men vi står snart for tur, og jeg er sikker på, vi får et særdeles indbydende anlæg, når vi forhåbentlig kan lægge sidste hånd på projektet inden en officiel indvielse i løbet af august måned. Vi er i hvert fald godt på vej, og udover den professionelle hjælp kan vi også glæde os over, at flere af klubbens medlemmer har givet en hånd med i forbindelse med både banepleje og græsslåning omkring banerne, siger Jonas Birk Lunen.

Sommer ude - vinter inde

Det omfattende projekt blev søsat i fjor med den daværende formand Thomas Jacobsen som dynamo. Han er også blandt initiativtagerne til det indendørs padelcenter på Jyllandsvej, og af samme årsag er han stoppet som formand i tennisklubben. Han sidder dog fortsat i bestyrelsen, og som instruktør deltog han også i åbent hus arrangementet.

- Det er mit håb, at tennisklubbens baner bliver fuldt booked i sommermånederne, og at spillerne derefter bruger vinteren i det nye indendørs anlæg, ræsonnerer han.

De nye padel- og tennisbaner er den hidtil største investering i Hobro Tennisklubs 114-årige historie. Det er investeret næsten 1,8 mio. kr. i ombygning og renovering, men takket være flotte sponsorbidrag fra Mariagerfjord Kommune, Jutlander Fonden Himmerland, Nordeafonden samt Svend Nielsen og Herdis Mygind Fonden som de største bidragsydere, har tennis- og padelklubben været i stand til at betale regningerne uden at optage lån. Det hører dog med, at klubben af egne midler har investeret 300.000 kr. i projektet.

Flere medlemmer

Det overordnede mål er selvfølgelig at give medlemmerne en optimal oplevelse, og få endnu flere til at spille både tennis og padel, men på sigt er der også en ide om at samarbejde med naboerne – Hobro Idræts Klub, Dan Hostel, Hobro Idrætscenter og selvfølgelig også det indendørs padelcenter.

Aktuelt har omkring 100 betalt kontingent, og det ligger noget under sidste års medlemstal på 170. Det forklarer formanden med den sene opstart og usikkerhed om størrelsen af kontingent for diverse medlemskaber.

Mange børn prøvede padel for første gang.

- Og så skal man heller ikke glemme, at vi i fjor faktisk fik medlemstilgang pga corona. Vi er en af de idrætter, der hurtigst kom i gang efter nedlukningen, og det fik mange forældre til at sende deres børn til tennis. Vi håber selvfølgelig, at de alle – og gerne endnu flere – vender tilbage i år, siger Jonas Birk Lunen.

Klubben står godt rustet til at tage imod både tennis- og padelspillere. Flere “gamle” tennisspillere står klar til at vejlede, og inden for padel har klubben inden for egne rækker fået uddannet to instruktører. Det er Martin Wad Petersen og Jeppe Brøndbjerg Larsen.