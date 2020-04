Knappede ældgammel øl op: Fortidens pilsner giver dna til nyt bryg

HOBRO:En gammel flaske, der har ligget hengemt i et halvt århundrede, blev fredag knappet op i et nærmest helligt øjeblik på Bies Bryghus i Hobro. Kluk-kluk sagde det, da bryggeriets formand, Jesper Mikkelsen, hældte den ældgamle bryg ned i mæskekarret.

Fredag begyndte bryggeriet at lave en jubilæumsøl, der skal på markedet til sommer i anledning af, at det er 10 år siden, at Bies Bryghus genopstod som et foreningsejet bryggeri med 1700 anpartshaver.

Dengang i 2010 var det et historisk øjeblik, fordi øllet vendte tilbage til den gamle købstad. Det oprindelige Bies Bryggeri eksisterede fra 1841 til 1980. I 1966 sendte man en jubilæumsøl på markedet i anledning af de første 125.

Det var en af disse aftapninger, som har overlevet årtier hos en lokal mand, og som nu lever videre i jubilæumsbrygget anno 2020.

- Vi synes, det er en fin måde at give dna’et fra det historiske gamle bryggeri videre til den nye øl, siger Jesper Mikkelsen.

Bies Bryghus ligger i de samme gamle bygninger, som husede det oprindelige bryggeri. Her er også indrettet en restaurant og et museum med udstilling af det oprindelige bryganlæg.

- Mange hobroensere havde en nært forhold til bryggeriet, og mange har ligget inde med effekter fra den tid. De har været flinke til at aflevere ting og sager til museet, og vi har 30-40 uåbnede flasker af den gamle jubilæumsøl. Det var Bies bedst sælgende øl, og var på markedet helt til nedlukningen i 1980, fortæller Jesper Mikkelsen.

Brygmester Martin Schau lavede fredag cirka 1000 liter ny jubilæumsøl. Nu ligger væsken og hygger sig i gæringstanken og er først drikkeklar om cirka fem uger. Foto: Claus Søndberg

Han og brygmester Martin Schau åbnede en af dem før jul.

- Der var stadig tryk på, og den smagte sherry-agtigt efter de mange år på flaske, beretter Jesper Mikkelsen.

Gylden lagertyper

Den lille skvæt gammel øl får kun symbolsk indflydelse på det nye bryg. Den oprindelige jubilæumsbryg var en mildere pilsner, mens den nye bliver mere kraftfuld og med en alkoholprocent på 5,8 procent.

- Den bliver i stil med en oktoberfestøl. En gylden, lidt stærkere lagertype, forklarer brygmester Martin Schau.

Han brugte det meste af fredagen på at brygge og omhyggeligt styre proces og temperaturer. Ud på eftermiddag lå den ufærdige øl i gæringskarret, og her skal den hygge sig og ladet gæren arbejde i cirka fem uger, før de 1000 liter er klar til at blive tappet på fustager.

Den oprindelige jubilæumsøl fra Bies blev skabt i anledning af bryggeriets 125 års jubilæum i 1966 og var på markedet helt frem til 1980, hvor bryggeriet lukkede. Foto: Claus Søndberg

Der produceres også en udgave af jubilæumsøllen på flasker. Den opgave udføres af Randers Bryghus.

Oprindeligt var det planen, at de 1000 liter jubilæumsøl skulle serveres ved en stor fest i Bies Gård 13. juni - på 10-årsdagen for genåbningen af bryggeriet.

- Den store fest har vi udsat, men der sker en markering på en eller anden måde med respekt for sikkerheden i forhold til virussmitte, siger Jesper Mikkelsen.