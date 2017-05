Kniven på struben: oprykning eller økonomisk hestekur

HOBRO: Hobro IK kunne torsdag præsentere et mindre underskud lydende på 870.147 kroner. Det holder sig stadig inden for rammerne af det forventede minus på fem-seks millioner kroner, som klubben havde kalkuleret med, da man valgte at fastholde et fuldtidssetup efter nedrykningen til NordicBet-Ligaen. Men allerede i løbet af de næste ni dage defineres klubbens fremtid for alvor. Her afgøres det nemlig, hvor klubben skal spille i næste sæson, og det er også meget afgørende for økonomien.

- Det er en kamp, der definerer klubbens fremtid, hvis vi står med en afgørende kamp om oprykning til Alka Superligaen mod Vendsyssel næste lørdag, siger bestyrelsesformand Lars Kühnel.

- Lige nu arbejder vi med både en plan A og en plan B for budgettet i næste regnskabsår, og det er klart, at hvis det skulle ende med, at oprykningen glipper, og vi skal gå over til plan B, så vil det have konsekvenser. Vi kan ikke tåle endnu et år, hvor man skal kalkulere med måske op til otte-ni millioner kroner i underskud. Så vil vi være nødt til at lave om på klubbens struktur igen, siger formanden.

- I en klub som Hobro skal vi jo altid budgettere med at gå i nul eller et lille overskud, for vi har ikke nemt ved at gå ud og hente pengene, hvis der mangler en million eller to i kassen. Selvfølgelig bliver man primært bedømt på de sportslige resultater, siger formanden.