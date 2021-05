Knivstikkeri blandt sæsonarbejdere: 43-årig sigtet for drabsforsøg

VISBORG:En 43-årig polsk mand er blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for drabsforsøg, efter han natten til søndag stak en anden mand i brystet flere gange med en kniv.

Nordjyllands Politi fik meldingen om knivstikkeriet klokken 01.14. Da politiet ankom til stedet fandt de en 40-årig mand, der var blevet stukket i brystet eller maven. Manden blev bragt på skadestuen, og hans tilstand betegnes som stabil.

Knivstikkeriet fandt sted i en bolig for sæsonarbejdere primært fra Polen. Boligen ligger i forbindelse med en gård på Gl. Visborgvej nordøst for Hadsund.

I første omgang blev 14 personer anholdt, da politiet skulle danne sig et overblik over, hvad der var sket.

13 blev altså løsladt efter endt afhøring, og tilbage var den 43-årige mand, der blev fremstillet i et grundlovsforhør søndag aften.

Grundlovsforhøret blev holdt for lukkede døre, og derfor kan anklager Mette Høg ikke komme ind på de nærmere omstændigheder omkring knivstikkeriet.

Men hun oplyser, at manden er sigtet drabsforsøg ved at have stukket den 40-årige flere gange, inden de lykkedes ofret at stikke af fra overfaldsmanden.

Den 43-årige kærede ikke varetægtsfængslingen.