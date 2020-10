Knivstikkeri i Hobro: En mand er stukket i nakken, en anden i læben

HOBRO:En lejlighed i Hobro var tirsdag aften scene for et knivstikkeri mellem to bekendte. En 25-årig mand snittede en 30-årig mand i læben med en kniv i dennes lejlighed.

Den 30-årig fik vristet kniven til sig og stak den 25-årig mand i nakken med den.

Det oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi Jess Falberg til NORDJYSKE.

- De har været hårdt påvirket. Om det er alkohol eller stoffer, ved vi ikke, siger han.

Efter tumulten i lejligheden stikker den 30-årig ned til Aldi og truer personalet til at udlevere cigaretter og lightere.

- Han har kniven med, men truer ikke med den dernede, siger Jess Falberg.

Den 30-årige er anholdt af politiet. Den 25-årig er på skadestuen og skal opereres efter at være blevet stukket i nakken. Det vides endnu ikke, hvad der ligger forud for uoverensstemmelsen.