Købmand redder byens juletræ i Mariager

MARIAGER:Det er en fast tradition i Mariager, at julen bliver indvarslet med både juletræ på torvet samt lys og julekugler rundt omkring i byen.

Kommunen har tidligere givet et tilskud til den årlige tradition, men det er nu bortfaldet, og derfor er den mariagerske julestemning med julelys i gadebilledet i fare. Men ikke hvis det står til købmand Morten Skou og hans hustru Maria, der sammen driver REMA 1000 butikken på Gl. Hobrovej 2 i Mariager.

- Jeg har været købmand i Mariager siden maj sidste år og har lige så stille fundet lokale tiltag, som jeg gerne vil støtte lidt ekstra op om. Sidste år til jul mærkede vi naturligvis også hvilken fantastisk stemning, julelysene skabte i byen, og det vil være en skam, hvis den tradition ikke fortsætter. Derfor har jeg valgt, at REMA 1000 Mariager betaler de 30.000, så byen igen kan blive pyntet til december, fortæller Morten Skou i en pressemeddelelse

Købmanden bor endnu ikke selv i byen, men er på vej til at flytte dertil sammen med sin familie. Også derfor er det vigtigt for Morten og Maria Skou, at deres fremtidige hjemby kan fortsætte med gode lokale traditioner.

- Vi føler os allerede som en del af lokalsamfundet efter vores halvandet år som købmandspar i byen, og vi tænker ikke denne følelse bliver mindre, når vi selv flytter til Mariager. Så nu sørger vi for, at julelysene kan tændes endnu et år, og så har vi lidt mere tid til forhåbentlig at finde en mere langsigtet løsning i fællesskab med resten af Mariager Handelsstandsforening, siger Morten Skou.

Julelysene vil blive tændt rundt omkring i Mariager by i starten af december, hvor Julemanden vil være der til at trykke på kontakten sammen med byens mere end 400 børn.

Det er ikke kun i Mariager, at det kommunale tilskud til julebelysningen er sparet væk. Også i Hobro, Arden og Hadsund må handelsstandsforeningerne fra i år sætte julelys og juletræer op for egen regning.

Byrådet i Mariagerfjord valgte nemlig sidste år at spare 150.000 kroner på julebelysning. Det skete som led i et historisk skrabet budget, hvor der skulle findes 123 millioner kroner. Kommunen vil dog fortsat levere strømmen omkostningsfrit via gadelys.