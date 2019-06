Kørte galt midt om natten - kunne ikke komme ud af bil

HOBRO: En kvindelig bilist kørte galt på Hobrovej ved Hobro natten til fredag.

Kort før kl. 02 røg bilen i grøften, og kvinden blev "teknisk fastklemt". Hun kunne ikke selv komme ud af bilen, oplyser vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi.

Kvinden blev hjulpet ud, og da hun klagede over nakkesmerter, blev hun bragt til tjek på skadestuen. Hun skulle dog ikke være kommet noget alvorligt til, efter politiets oplysninger.

Kvinden har forklaret politiet, at hun havde den opfattelse, at der pludselig dukkede en modkørende bil op i samme vejbane. Derfor forsøgte hun at undvige og endte i grøften.