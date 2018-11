Kørte med trailer uden lys på - så tog den ene sigtelse den anden

ARDEN: Det blev en dyr omgang, da en patrulje torsdag aften bemærkede en bil på Terndrupvej i Arden. Bilen havde en trailer påspændt, og den havde ikke lys på. Derfor valgte politiet at stoppe bilisten for at gøre ham opmærksom på problemet.

Da betjentene slog nummerpladerne op i systemet, var der dog noget, som slet ikke stemte. Nummerpladerne hørte nemlig til en anden bil. Da den 30-årige fører af bilen blev spurgt om, hvad det var for noget, og i samme ombæring blev bedt om at vise sit kørekort, måtte han forklare, at kørekortet var blevet frakendt, skriver Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Under samtalen med den 30-årige bilist bemærkede betjentene samtidig, at han virkede påvirket. Det forklarede manden med, at han tager amfetamin dagligt. Det var endnu en sigtelse på papiret. En ransagning af bilen fik desuden bekræftet påstanden. Der blev nemlig fundet amfetamin i midterkonsollen.

Manden blev anholdt. Han er sigtet for at køre bil i påvirket tilstand. Uden gyldigt kørekort. I en bil med stjålne nummerplader. Med en ikke-indregisteret trailer. Han blev desuden sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.