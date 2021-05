Kommentar: Hammeren kommer til at ramme Hobro

FODBOLD:Uenighed om strategien, eller et ønske om at spare en lønudgift. Det er to sider af samme mønt i tilfældet Jens Hammer Sørensen. Den snart tidligere sportschef i Hobro IK gik i et interview med Nordjyske ud og fortalte lidt om sine betragtninger i forlængelse af sin fyring.

Blandt andet udtalte han om klubbens strategi med at satse på talenter af egen avl:

- De vil gerne skabe en top-18 klub i Danmark ved overvejende at bruge egne talenter og et kraftigt beskåret spillerbudget. Det er jeg ikke sikker på er muligt, og jeg havde gerne set, vi var fortsat ad den hidtidige vej, hvor vi har været dygtige til at samle talenterne op fra nogle af de store danske klubber, lød det fra Jens Hammer Sørensen.

Hvis det virkelig er kongstanken i Hobro, at man vil satse på en stamme af egne talenter, ender det før eller siden med en nedrykning til landets tredjebedste række. Længere er den ganske enkelt ikke.

Hobro har fået adgang til de landsdækkende divisionsrækker på U17 og U19-niveau, men talentmassen er stadig ikke på niveau med hverken AaB, Randers eller Viborg. De næstbedste spillere i AaB er som udgangspunkt stadig bedre end de bedste i Hobro, og derfor mener jeg, at Jens Hammer Sørensen har fat i den lange ende, når han hellere ville fortsætte med at samle overskudslageret fra de store klubber op i stedet for at satse på egenudviklede talenter.

Hobro er kommet langt i sin talentudvikling i løbet af de seneste år, men at tro på, at egen talentmasse på sigt kan udgøre stammen i 1. division, er blåøjet. Selvom Hobro er blevet stærkere på talentsiden, så er man stadig lysår efter den danske elite.

Der er en grund til, at Jens Hammer Sørensen i den seneste udgave af Nordjyskes podcast Ripodsten udtalte, at AaB's overskudslager af U19-spillere var interessant for Hobro. De øvrige klubber i landets næstbedste række har fundet ud af, at det i det store hele ikke kan betale sig at investere store summer i talentudvikling, når man kan få de næstbedste spillere fra de store klubber. Ellers skal man op at investere summer i talentudviklingen, som Hobro ikke har til rådighed. Summer som eksempelvis Silkeborg og Esbjerg investerer, fordi det giver mening i forhold til udbyttet.

Fredericia får FC Midtjylland-talenter på samlebånd. Vendsyssel har flere tidligere AaB-spillere på holdet. Hvidovre og Fremad Amager henter spillere fra Brøndby og FC København. Kolding henter fra Vejle, og FC Helsingør har en hotline til FC Nordsjælland. Et klart højere niveau end Hobros talenter.

Tag blot en klub som AaB, der uden tvivl er regionens med længder bedste talentudviklingsmiljø. Her er det ingen selvfølge, at man kan levere talenter til førsteholdstruppen hvert år. Naturligvis er der stadig rutinerede profiler, men i stedet for at satse på egne talenter ville det give langt mere mening at satse på de næstbedste spillere fra Randers og AaB. Det er ikke så romantisk, men det er bæredygtigt.

Derfor håber jeg for Hobros skyld, at man ikke helt forkaster Jens Hammer Sørensens ideer. Alt for mange lokale talenter på Hobro-holdet flugter ganske enkelt ikke med ambitionen om en plads i top 18, som bestyrelsesformand Peter Christensen meldte ud til Nordjyske i kølvandet på fyringen af Jens Hammer Sørensen.