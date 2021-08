Kommune sender budget i høring

Forhandlingsudvalget i Mariagerfjord Kommune har netop været samlet til budgetmøde og sender nu en række budgetemner i offentlig høring.

Budgetemnerne er samlet under fanebladet ”høringsmateriale Budget 2022-25” på kommunens hjemmeside.

Her kan alle gå ind, studere materialet, og bagefter afgive et høringssvar.

Budgetmaterialet skal ikke ses som et samlet budgetforslag, men som en række budgetemner, Forhandlingsudvalget gerne vil høre borgernes syn på.

Det foreløbige resultat af forhandlingerne er, at byrådets partier, som alle er repræsenteret i forhandlingsudvalget, er blevet enige om et forslag, der rummer budgetreduktioner for cirka 16 mio. kr. og budgetudvidelser for cirka 11 mio. kr. i 2022.

- Nu har vi lavet det indledende arbejde med kommunens budget for 2022-25 og sender det ud til alle, som har lyst til at kommentere på det.

- Jeg håber, at borgere, institutioner, foreninger og erhvervslivet vil bidrage positivt, så vi på vanlig god vis kan få fastsat vores fælles kommunale budget sammen, siger borgmester Mogens Jespersen.

Materialet bliver sendt direkte til bestyrelser, foreninger og interessenter, som er kendte af administrationen.

Det er eksempelvis skolebestyrelser, forældrebestyrelser, Handicapråd, Ældreråd med flere.

Endeligt sendes høringsmaterialet også til kommunens MED-organisation, som står for samarbejdet mellem medarbejdere og ledere i Mariagerfjord Kommune.

Når fristen for høringssvar er udløbet, vil forhandlingsudvalget og byrådet forhandle det endelige budget på plads.

- Jeg glæder mig til den videre proces med budgettet. Særligt fordi vi i Mariagerfjord Kommune har en god og sund tradition for at samle os om budgetlægningen og i fællesskab lægge sporene for organisationens prioriteringer de kommende år, erklærer borgmesteren.

Høringsperioden strækker sig fra 12. til 20. august, og alle høringssvar skal sendes til afdelingen Økonomi, Analyse og Udbud via mail-adressen mejor@mariagerfjord.dk.

Forhandlingsudvalget består af gruppeformændene for samtlige partier i byrådet i Mariagerfjord Kommune.

Dog har de to største partier, S og V, hver to repræsentanter med i forhandlingsudvalget.