Kommunen sagde ja til højhus på 15 etager - nu er murermester klar til at bygge et på 17 lige ved siden af

Josva Floor måtte for tre år siden kæmpe hårdt for at få lov til at bygge bare fire etager i Jernbanegade i Hobro. Siden har politikerne tilsyneladende ændret holdning til højhusbyggerier, så nu planlægger han at ansøge om at bygge 17 etager højt lige ved siden af. Arkivfoto: Martin Damgård