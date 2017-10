Konflikt: Når to vil sidde på samme sæde

HOBRO: - Køb så vidt muligt altid din siddeplads over nettet, når du skal se superligabold på DS Arena. Så har du nemlig til hver en tid sikret dig en plads.

Det indtrængende råd giver Hobro IK’s drifts- og eventchef Henrik Hammershøj til de tilskuere, der gerne vil sikre sig en god plads på den store siddetribune - Jutlander Bank Tribunen.

Men hvad nytter det lige, hvis en anden allerede har sat sig til rette på dit sæde?

Købere af en nummereret siddeplads oplever nemlig, at pladsen er optaget.

Navnlig, hvis de først selv dukker op umiddelbart før kampen i forvisning om, at de jo har løst billet til et nummereret sæde.

Måske har en anden tilskuer med unummereret billet til samme tribune tilfældigvis udsøgt sig netop dit sæde i den tro, at pladsen var ledig.

Knubbede ord

Den konflikt udløser undertiden knubbede ord.

En tilskuer fortæller til Nordjyske Medier om flere tilfælde af tumult mellem tilskuere, der netop havde købt nummeret billet over nettet, og så andre tilskuere med unummereret billet.

De var blot mødt tidligere op og havde herefter taget sat sig på, hvad de opfattede som et ledigt sæde.

Det betød, at tilkaldte kontrollører i nogle tilfælde måtte tale parterne til rette og henvise til, at førsteretten til sæde tilhører den, der har købt nummereret billet.

- Og andet end at tilkalde en kontrollør er der sådan ikke at gøre i situationen, medgiver Henrik Hammershøj.

Ikke online i billetboden

Problemet opstår ganske rigtigt, fordi ikke alle tilskuere på den store siddetribune har sikret sig en nummereret plads.

En sådan kan du nemlig ikke købe i billetboden ved indgangen, hvor man ikke er online, forklarer Henrik Hammershøj.

- Vi er skam opmærksomme på problemet, og ikke alle bryder sig om at købe på nettet. Nogle hjælper vi selv. Andre skulle gerne ved køb i billetboden være orienteret om, at tilskuere med nummererede pladser altid har førsteret.

Derfor opfordrer vi til at købe på nettet og tilmed få billetten 10 kroner billigere, siger Henrik Hammershøj.

Afmærkes med skilte

Han tilføjer, at klubben nu med skilte på tribunen vil markere pladser til sæsonkortholdere og aktionærer.

Nogle har opfordret HIK til at gå den anden vej og give frit valg af pladser.

- Men det blev vi netop kritiseret for, dengang vi kun havde mobiltribuner, og nogle følte, at de måtte komme i rigtig god tid og sidde og småfryse for at sikre sig en god plads, forklarer Henrik Hammershøj.

Men hvad så med eksempelvis to timer før kampen at printe et antal usolgte, nummererede pladser ud og sælge dem ved boderne?

- Vi har undersøgt muligheden, men i praksis lader det sig desværre ikke gøre, fordi vi opererer med tre forskellige billettyper - nemlig for børn, voksne og pensionister. Hvis de sammenblandes, vil vi opleve familier, der så ikke kan komme til at sidde sammen. Jeg kan derfor kun anbefale, at man bruger nettet, råder drifts- og eventchef Henrik Hammershøj.