Kontrol ved US Car Camp: Fejl ved over halvdelen af de tjekkede biler

ØSTER HURUP: Motorstyrelsen og Nordjyllands Politi gennemførte torsdag en kontrolaktion ved US Car Camp i Øster Hurup. Formålet var at tjekke, om de store amerikanerbiler er registreret korrekt, og om der er betalt korrekt registreringsafgift.

Kontrollen viste, at langt over halvdelen af de kontrollerede køretøjer ikke havde deres afgifts- og registreringsforhold i orden, og derfor vil der blive opkrævet ekstra registreringsafgift. Ud af 30 kontrollerede biler var der kun 10, der slap uden anmærkninger, oplyser Motorstyrelsen.

Afgiftssagerne omhandlede blandt andet ombyggede veteranbiler og et veterankøretøj, der kørte med prøvemærker, hvor betingelserne ikke var opfyldt. Derfor skal der nu opkræves registreringsafgift.

Det er nedslående at afgiftsforholdene ikke er korrekte ved så stor en procentdel. Det viser desværre, at der er et behov disse kontroller Jørgen Rasmussen, underdirektør. Motorstyrelsen

Kontrollen viste også, at flere varebiler og autocampere ikke opfyldte kravene til indretning.

Motorstyrelsen har tidligere foretaget kontrolaktioner ved US Car Camp i Øster Hurup. Tidligere erfaringer viser, at der kommer mange ældre køretøjer, som er ombygget. Når et køretøj bliver ombygget, vil det ofte få betydning for køretøjets registrerings- og afgiftsforhold, oplyser Motorstyrelsen.

- Det er nedslående at afgiftsforholdene ikke er korrekte ved så stor en procentdel. Det viser desværre, at der er et behov disse kontroller, siger Motorstyrelsens underdirektør Jørgen Rasmussen i en pressemeddelelse.

Motorstyrelsen kan ikke oplyse, hvor store bøder, der er uddelt, eller hvor store registreringsafgifter, bilejerne nu skal betale efter kontrollen i Øster Hurup.