Kopplin: En stor forløsning

FODBOLD: Det så længe ud til at blive en helt igennem skidt søndag for Hobro, da holdet gæstede AC Horsens.

Rødt kort efter bare otte minutter, og Horsens foran med 2-1 i de sidste 55 minutter, men så dukkede tyske Björn Kopplin op, netop som stadionuret nærmede sig de 90 minutter og profiterede perfekt på en fin stikning fra Quincy Antipas, da han satte bolden i nettet.

- Det var en stor forløsning, men jeg synes også, at det siger meget om os som hold, at vi er i stand til at komme tilbage. Horsens stod meget dybt til sidst, men det var også, fordi vi pressede dem derned, siger Björn Kopplin.

Han var ikke overbevist om, at det tidlige røde kort til Rasmus Minor var helt i orden.

- Det er altid svært at bedømme ude på banen, men umiddelbart synes jeg, at den virker til at være hårdt dømt. På det tidspunkt i kampen synes jeg måske nok, at et gult kort havde været på sin plads, siger Björn Kopplin, der stadig ikke vil slå større brød op end Hobro-mandskabet kan bage, selvom de nu næsten halvvejs i grundspillet stadig er sikkert inde i topseks.

- Man skal stadig tænke på, at vi er et af de to hold i Superligaen med de laveste budgetter. Så derfor skal vi bare være gald for at ligge, hvor vi gør, siger han.